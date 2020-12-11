Liposuction | Liposuction nedir, nasıl ve kimlere yapılır? Liposuction tehlikeli midir?

Liposuction vücuttaki fazla yağlardan kurtulmak için uygulanan bir Plastik Cerrahi operasyonudur. Son yıllarda Liposuction'a rağbet çok artmıştır. Bunun sebebi vücutta kişiyi rahatsız eden ve sağlığını tehlikeye atan fazla yağları kısa süreli bir işlem sonrası vücuttan atmasıdır. Peli Liposuction nedir, nasıl yapılır? Liposuction tehlikeli midir?

Vücuttaki fazla yağlar herkesi rahatsız eder ve bazı kişilerin sağlığını da tehlikeye atar. Eğer vücuttaki yağlar aşırı değilse doktorlar genellikle fazla kilo ve yağlardan çeşitli egzersizler, sporlar yaparak ve bol su içerek kurtulmayı tavsiye eder. Fakat spor yapmak istemeyen ve bunlardan rahatsız olan kişiler direkt olarak Liposuction seçeneğine giderler. Fiziki görünümden kaynaklanan rahatsızlığın yanı sıra insan vücudunda olması gerekenden daha fazla yağ olması sağlık açısından da zararlı ve tehlikelidir. Yağlardan kaynaklanan sorunlar için Plastik Cerrahlar çoğu zaman Liposuction önerirler. Peki son yıllarda adı sıkça duyulan bu Liposuction nedir, nasıl yapılır, kimlere uygulanır? Liposuction yaptırmak tehlikeli midir?

LIPOSUCTION NEDİR?

Liposuction, lipo ya da okunuşuyla "liposakşın" kişilerin bedenlerinde bulunan yağların alınmasıyla gerçekleşen bir tür Plastik Cerrahi işlemidir. Bilinenin aksine Liposuction obezite gibi kilo durumlarında uygulanan bir işlem değildir. Liposuction işlemi vücutta beslenme gibi faktörlerden dolayı biriken fazla yağların alınması işlemidir. Bu işlem Plastik Cerrah tarafından uygulanır. Bir cerrahi yöntem olan Liposuction işlemi fazla yağ dokusunun vücutta atılması ile gerçekleşir. Bu sayede kişinin vücudu daha iyi şekil alacak ve vücudundaki yağlardan kaynaklanan sağlık sorunları ortadan kalkacaktır. Halk arasında "yağ aldırma" işlemi olarak bilinen Liposuction basen, bel, kalça, göğüs ve basen gibi fazla yağ biriken yerlere yapılabilmektedir. Yağ haricinde Plastik Cerrah uygun görürse bölgesel fazlalıkların olduğu yerlere de Liposuction uygulanabilmektedir.

Liposuction'ın bir diyet gibi zayıflama yöntemi olarak düşünülmesi çok yanlıştır. Bu da bütün ameliyatlar ve operasyonlar gibi cerrahi bir işlemdir. Doktor izni ve önerisi olmazsa yapılmaz. Ve kesinlikle Liposuction işlemi tüm vücutta genel bir kilo verme/zayıflama gibi etkiler yaratmaz. Liposuctionyalnızca seçilen bölgeye yapılır ve bölgesel bir zayıflama, şekil alma sağlar. Liposuction vücuttaki fazla yağları kanüller aracılığıyla vakumlayarak alınarak uygulanan bir cerrahi işlemdir.

LIPOSUCTION KİMLERE YAPILIR?

Liposuction işlemi öncelikle vücudunda gerçekten fazla ve eritilemeyen yağları olanlara yapılır. Yani doktor tarafından doğal yöntemlerle eritilebileceği mümkün olan (diyet, spor gibi işlemlerle) yağ oranlarına Liposuction önerilmez. Liposuction da diğer tüm cerrahi operasyonlar ve ameliyatlar gibi Plastik Cerrahın onayı ve önerisi olmadan yapılamaz. Bu yüzdel Liposuction kimlere yapılır sorusunu tıbbi olarak yanıtlamak gerekir. Liposuction'a bir çeşit zayıflama yöntemi olarak bakmak kesinlikle yanlış olacaktır. Bu işlem yalnızca cerrahın operasyonu gerçekleştireceği bölgede etki eden bir incelme yöntemi olacağı için öncelikle cerrahın bölge üzerinde çalışması gerekir. Yani eğer kişinin genel bir kilo problemi varsa ve bu spor, diyet gibi yöntemlerle ortadan kaldırılabilecekse Liposuction uygulanması tercih edilmez.

Liposuctionsağlık problemleri olan ve bu sağlık problemleri operasyona engel olacaksa uygulanmaz. Bu yüzden cerrah kişiden birçok test ister ve test sonuçlarına göre operasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verir. Bu hastalıklar genellikle aşırı yaşlılığı getirdiği hastalıklar, kalp rahatsızlıkları, diyabet hastalığı gibi sistemsel hastalıklardır. Ayrıca yeni doğum yapmış ve doğum kilolarını verebilecek ve tabi ki hamile olan kişilere Liposuction işlemi uygulanmaz. Liposuctionkaç yaşındakilere yapılır? Sorusunun direkt bir cevabı bulunmamaktadır. Aslında bu biraz vücut yağ oranına, sağlık durumuna ve doktorun vereceği karara bağlıdır. Tabi ki kiloları rahatça verebilecek ve yağları kolayca eritebilecek kimseye tavsiye edilmez. Yaşlılar Liposuctionişlemi yapabilir mi sorusuna da şöyle cevap verilir. Eğer vücudunun ve derisinin durumu uygunsa ve test sonuçları buna izin veriyorsa yapılabilir. Vücudunun elastiklik durumu bunda önemli role sahiptir.

LIPOSUCTION NASIL YAPILIR?

Liposuction işlemi yapılması için öncelikle kişinin vücudundaki yağlar birçok yöntem kullanılarak biraz sıvı yani akışkan bir hale getirilir. Bunun için doktor uygun bulduğu yöntemleri hastayla paylaşır. Daha sonra akışkan hale gelen vücut yağları işlemin uygulanacağı bölgede yaklaşık 1-2 mm'lik kesiler açılarak kanüller ile alınır. Burada 2-3 mm ölçüdeki ince ve uzun halk dilinde boru benzeri kanüller kullanılır. Bu kanüllerle vücuttaki sıvı hale gelmiş yağlar vakumlanarak çekilir.

LIPOSUCTION SONRASI İYİLEŞME

Liposuction işlemi sonrasında her cerrahi operasyon gibi kişinin bir süre dinlenmesi, doktorun verdiği talimatlara uyması ve korsesini kullanması gerekir. Vücutta görülen morluk ve ödemler operasyon sonrası normaldir ve 4-8 gün içerisinde iyileşir. Normal seyrinde giden sağlıklı bir Liposuction işlemi sonrasında hastanın durumuna bağlı 1 ve 3 hafta içerisinde normal hayata dönülür. Yine hastaya bağlı olarak kişi 3-4 hafta sonra tamamen iyileşmiş olur.

LIPOSUCTION TEHLİKELİ MİDİR?

Liposuction zararlı mıdır sorusuna öncelikle yukarıda bahsedilen birkaç şeyi tekrarlayarak cevap verelim. Öncelikle Liposuctionişleminin bütün operasyonlar gibi cerrahi bir işlem olduğunu tekrar etmek gerekir. Bu işlemi kesinlikle bir Plastik Cerrahın uygun koşullarda gerçekleştirmesi gerekir. Herkese Liposuction yapılamayacağı bir gerçektir. Bunun için cerrahın istediği testlerin yaptırılması ve test sonuçlarının temiz ve Liposuctionişlemine uygun olması gerekmektedir. Yaş, kilo, sistemsel rahatsızlıklar vs cerrah tarafından göz önüne alınarak operasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verilir.

Çok bilinen bir yanılgı vardır ki, Liposuction kalıcı bir işlem değildir. Yani Liposuction yaptıran kişi vücudundaki bölgesel yağlardan ve fazlalıklardan kurtulduğu zaman bunların bir daha gelmeyeceği yanılgısına kapılabilir. Bu tamamen hatadır. Liposuction yaptıktan sonra kişinin yaşam tarzına dikkat etmesi gerekir. Beslenmesine dikkat etmeli, bol su içmeli ve mümkün olduğu kadar egzersiz yapmalıdır.

Liposuction sonrası vücutta dikişler olacağı için ve o bölgeye kanüllerle girildiği için morarmalar görmek normaldir. Aynı zamanda her cerrahi operasyonda olduğu gibi ödem de oluşabilir. Tüm bu şişlik, morarma ve ödemler 4 ile 8 gün arasında iyileşir. Normalin dışında yan etkiler görüldüğü takdirde doktora ulaşılması gerekir.

LIPOSUCTION SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Liposuction sonrasında iyileşmenin kolaylaşması ve işlemin kalıcılığını koruması açısından dikkat edilmesi gereken şeyler bulunmaktadır. Bunlar tabi ki doktor tarafından hastaya iletilecektir. Fakat bütün hastaların uyması gereken bazı şeyler vardır, onların başında tabi ki beslenmeye dikkat etmek gelir. Liposuction sonrasında doktor kişiye bir korse önerecektir. Bu korsenin hem iyileşmeyi kolaylaştırması hem dikişleri koruması hem de sarkmanın önüne geçmesi için doktorun önerdiği süre boyunca kullanmak gerekmektedir.