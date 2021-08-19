"Liposuction ile temel amaç kilo kaybı değil"

İstenmeyen yağlardan kurtulmanın ve daha fit bir görünüme sahip olmanın pek çok kişinin hayali olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ergin Yücel, "Liposuction, vücudun yağlı bölümlerindeki yağın azalmasını sağlasa da bu işlem kilo vermek için uygun bir tedavi değil.

İstenmeyen yağlardan kurtulmanın ve daha fit bir görünüme sahip olmanın pek çok kişinin hayali olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ergin Yücel, "Liposuction, vücudun yağlı bölümlerindeki yağın azalmasını sağlasa da bu işlem kilo vermek için uygun bir tedavi değil. Liposuction yönteminde temel amaç, kişinin kilo vermesini sağlamak yerine belirli bölgelerde yağ fazlalığı olan kişilerin daha fit bir görüntüye kavuşmasına yardımcı olmak" dedi.

Dünyada en çok uygulanan estetik işlemlerden biri olan liposuction yönteminin vücuttaki fazlalık yağlardan kurtulmak için uzun yıllardır kullanılan güvenli bir yöntem olduğunu ifade eden Medicana Bahçelievler Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ergin Yücel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KOZMETİK AMAÇLARLA YAPILAN BİR İŞLEM"

Liposuction işleminin Türkiye'de ve dünyada en çok uygulanan estetik operasyonlardan biri olduğunu söyleyen Op. Dr. Yücel, "Yağ emme yani liposuction işlemi kozmetik amaçlarla yaptığımız bir cerrahi işlemdir. Bu işlemde karın, uyluk, kalça, boyun, çene, kol ve baldırlar dahil olmak üzere vücudun çok farklı noktalarından yağ alabiliyoruz. İşlem sırasında kanül adını verdiğimiz ince tüp şeklindeki aletleri kullanıyoruz. Bu tüpler, yüksek basınçlı vakum cihazlarına bağlı oluyor. Tüplerin açık ucuyla kişinin cilt altı dokusuna girerek ilgili bölgelerdeki yağ dokusunu alıyoruz. Böylelikle kişinin yağ miktarı azalıyor" diye konuştu.

Op. Dr. Yücel, "Liposuction uygulanan bölgede yağ hücrelerinin hem sayısında hem de hacminde azalma görüyoruz. Bu durum da kişinin daha formda görünmesini sağlıyor. Ayrıca liposuctionla elde edilen görüntü, kişi aşırı kilo almadığı sürece bozulmuyor. Bazı tıbbi rahatsızlıkların tedavisinde de liposuction işlemi kullanılabiliyor. Örneğin bacaklarda lipödem, jinekomasti olarak bilinen erkekte aşırı meme büyümesinin tedavisinde liposuction yaygın olarak tercih ediliyor" açıklamasında bulundu.

RİSKLİ HASTA GRUPLARI

Liposuction yaptırabilecek kişilerle ilgili bilgi veren Op. Dr. Ergin Yücel, "Liposuction genellikle genel anestezi altında uyguladığımız cerrahi bir işlem. Genç, orta yaş grubu, aşırı kilolu olmayan ve cilt kalitesi iyi olan hastalar ideal liposuction adayıdırlar. Dolayısıyla kalp damar hastalığı, diyabet, immün yetmezlik, pıhtılaşma bozukluğu gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler liposuction için daha riskli hasta gruplarıdır. Ancak tabii kişinin liposuction için uygun olup olmadığına ayrıntılı bir tıbbi değerlendirmenin ardından karar vermek gerekiyor. Liposuction, vücudun yağlı bölümlerindeki yağın azalmasını sağlasa da bu işlem kilo vermek için uygun bir tedavi değil. Liposuction yönteminde temel amaç, kişinin kilo vermesini sağlamak yerine belirli bölgelerde yağ fazlalığı olan kişilerin daha fit bir görüntüye kavuşmasına yardımcı olmak" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle liposuctionda daha fazla yağ alabilmenin mümkün olduğunu dile getiren Op. Dr. Ergin Yücel, "Vaser liposuction da liposuction öncesi özel kanüllerle girilip, ultrasonik dalgalarla mevcut yağları ısıtarak yıkma işlemidir. Böylelikle hem daha fazla yağ çekilip hem de ameliyat sonucu geride kalan deri ısıtılarak daha iyi toparlanma sağlanabilmektedir. Ama her yöntemin avantajları gibi dezavantajlarının da olduğunu unutmamak gerekir ve yöntemle ilgili kararı doktorunuzla birlikte vermeyi öneriyoruz" diye konuştu.

LİPOSUCTİON SONRASI OLASI ETKİLER

Liposuction girişimsel bir işlem olduğundan operasyon sonrası kişilerde ağrı, şişlik, morarma gibi şikayetlerin görülebildiğini belirten Op.Dr. Yücel, işlem sonrası kişilere yapılan uygulamalarla ilgili olarak "Operasyon geçiren kişilere işlem sonrası ağrı kesici veriyoruz. Yine enfeksiyon riskine karşı hastalara antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. İşlem sonrası şişlik için ise özel korseler giydiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Liposuction işlemi sonrası görülen şikayetlerin birkaç hafta içerisinde azaldığını söyleyen Yücel, "İşlemden sonra kişiler doktor kontrolüne gittiğinde dikişleri alınıyor ve yavaş yavaş iyileşme süreci tamamlanıyor. Liposuction işlemi etkilerinin tam olarak görülmesi için birkaç ayı beklemek gerekiyor. Kişi belirgin ölçüde kilo almadığı takdirde bu sonuçlar uzun süreli olabiliyor. Her girişimsel işlemde olduğu gibi liposuction yöntemi de kendine ait bazı riskleri beraberinde getiriyor. Liposuction işlemini yaptırıp yaptırmamaya karar verirken bu risklerin göz önüne alınması gerekir. Liposuction'a bağlı komplikasyonlarla nadir de olsa karşılaşıyoruz. Ancak işlem uygulanacak kişinin detaylı değerlendirilmesi ve işlemin deneyimli uzmanlarca yapılması ile komplikasyon riski oldukça azalıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı