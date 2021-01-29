Linet: Pandemi döneminde ekonomik olarak zorlandık
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Linet: Pandemi döneminde ekonomik olarak zorlandık

29.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:51
Linet: Pandemi döneminde ekonomik olarak zorlandık

Şarkıcı Linet, Emrah'ın sanat hayatındaki 40. yıla özel olarak hazırlanan 'Tribüte' albümü için stüdyoya girdi. Emrah'ın en sevilen şarkılarının bir araya geldiği albümde 'Dön' şarkısını seslendiren Linet, provalar esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Linet, "Pandemi döneminde ekonomik açıdan zorlandınız mı?" şeklindeki soruya, Pandemi döneminde ekonomik olarak illaki zorlandık. Sürekli hesap kitap yapıyoruz" yanıtı verdi. İşte Linet'in açıklamaları...

Projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Linet, "Çok keyif aldığım bir proje. Bülent Seyhan aradığında çok mutlu oldum. Tabii ki Emrah çok küçük yaşlarda bu mesleğe başladı. Ben de aynı şekilde. Dolayısıyla biz yaşlanmayan ve her zaman efsane kalacak isimlerden biriyiz. Fakat Emrah'ın imzasını taşıdığı o kadar güzel eserler var ki ben yurtdışında da yaptığım çalışmalarda yer vermiştim. Üzerine farklı dillerde söz de yazıp okumuştum. Bu teklif beni çok heyecanlandırdı. Şarkımızın adı 'Dön'…" diye konuştu.& ;

'HOLOGRAM OLABİLİR'

Linet, gazetecilerin 'Emrah bey hologram üzerinden görüşmeler yapıyormuş" esprisi üzerine kahkaha attı. Linet, "Teknoloji patlaması yaşıyoruz. Emrah ile bu güne kadar hiç yüz yüze gelmedik. Gıyaben tanışıyoruz. Galiba hologram ile tanışacağız. Artık her yere öyle katılmayı düşünüyormuş." diye konuştu. Kendisinin hologramı tercih edip etmeyeceği sorulan Linet, "Olabilir tabii ki. Bizim mani olamayacağımız bir teknoloji olabilir.

'GEZMEK GİBİSİ YOK'

Fakat sürekli böyle olmamalı. Farklı ülkeleri gezip farklı insanlar ile tanışmak, farklı kitlelere ulaşmak bir sanatçının en büyük keyfidir. Dileğim şu ki teknoloji inşallah bizi ayırmaz. İnsanlarla o şarkıyı söylediğim zaman göz göze gelmek en büyük mutluluğum." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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