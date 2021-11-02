Linet kimdir? Linet kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkçe ve İbranicenin yanında İngilizce ve Arapça söylediği şarkılarla tanınan Linet'in birçok albümü vardır. "Çocuksun Sen Daha, Çaresizim, Şeytan Diyor Ki" gibi video klipleri bulunan Linet'in hayatı merak ediliyor. Peki, Linet kimdir? Linet kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

LİNET KİMDİR?

Linet Menaşi 5 Mart 1975 tarihinde Tel Aviv, İsrail'de dünyaya geldi. Türk-İsrailli şarkıcı olan Linet, İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

İlk albümünü 10 yaşında İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranicenin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

Diskografi

Albümleri

Birlikte Söyleyelim

Para Para

Hayatın Çiçeği, Anne

Et Libi Koveş İsrail

Linet (1995) Türkiye

Linet'in Müzik Kutusu (1997) Türkiye

Ölümsüz Aşk (1999) Türkiye

Different Woman (2003) İsrail

Layla (2004) İsrail

Paylaşmak İstiyorum (2009) Türkiye

Kalbimin Sahibi Sen (2011) Türkiye

Yorum Farkı (2012) Türkiye

Yorum Farkı II (2015) Türkiye

Bilir misin? (2018) Türkiye

Single'ları

"Yatsın Yanıma" (2020) Türkiye

Video klipleri

Çocuksun Sen Daha

Çaresizim

Şeytan Diyor Ki

Ölümsüz Aşk Bu

Kim Özler

O Kim Oluyor

Aşk Ordusu

Aslan Gibiyim

Sözümden Dönmem

Sürünüyorum

Şu Saniye

Adını Sen Koy

Resim

İncir

Geçer

Aman Aman

Kandıra Kandıra

Hikâye

İhtimal

Yatsın Yanıma

Ödülleri

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori

2013 12. Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) Yılın Fantezi Müzik Yorumcusu

2015 Türk Müziği Gönül Dostları Derneği Ödülleri Türk Müziğini En İyi İcra Eden Sanatçı (Altın Mikrofon)

2016 MGD 22. Altın Objektif Ödülleri En İyi Albüm (Yorum Farkı II)

7. Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri En Quality Kadın Sanatçı

LİNET KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Linet, 1975 doğumlu olup 48 yaşında ve İsraillidir.

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