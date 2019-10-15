15.10.2019 16:44

Limonun faydaları nelerdir dendiğinde sadece limonun faydaları nelerdir değil limonlu suyun faydaları, nane limonun faydaları, limonun ciltteki faydalarıve limonlu çayın faydalarıgibi konular da merak konusu oluyor. İşte limonun yemenin faydaları, limon tuzunun faydaları ve limon hakkında merak ettiğiniz her şey…

LİMON HAKKINDA

Limonun Latince adı citrustur.Dünyadaki en değerli narenciye türlerinden 3.'südür.Ruatceae ailesinden olan limonun anavatanı Asya'dır. Yıl boyu yaprağı yeşil kalan limon, ülkemizde genellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yetişmektedir. Antioksidan ve kanserle savaşan limon flavonoidler ve kompozitler barındırmasıyla bu yönde oldukça güçlüdür. Kabızlıktan şeker hastalığına cilt sağlığından beslenmeye kadar birçok faydası olan limon diş eti problemleri, sindirime yardım, zayıflama yardım etme ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi çeşitli etkilere sahiptir.

LİMONUN BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

Limonun besin değerler şu şekildedir (100 gramında):

Kalori 100 kcal % 5.0

Karbonhidrat 19.9 g % 6.6

Lif 0.1 g % 0.5

Protein 0.6 g % 1.1

Yağ 0.4 g % 0.7

Kolesterol 0.0 mg % 0.0

A Vitamini 2.0 IU % 0.0 C

Vitamini 28.1 mg % 46.9

Potasyum 111.0 mg % 3.2

Kalsiyum 10.0 mg % 1.0

Demir 0.4 mg % 2.4

Limonun suyu besin değerler şu şekildedir (1 bardak):

Kalori 100 kcal 200.0 kcal

Karbonhidrat 19.85 g 4.0 g Lif 0.1 g 0.2 g

Protein 0.6 g 1.1 g Yağ 0.4 g 0.9 g

Kolesterol 0.0 mg 0.0 mg

A Vitamini 2.0 IU 4.0 IU

C Vitamini 28.1 mg 56.3 mg

Potasyum 111.0 mg 222.0 mg

Kalsiyum 10.0 mg 20.0 mg

Demir 0.4 mg 0.9 mg

LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

Limonun faydaları saymak bitmeyecek kadar çoktur. Limonun yemenin faydalarıgenel olarak:

LİMONUN FAYDALARI: KALP SAĞLIĞI

Limon suyu içmek kalp sağlığı sorunu yaşayanlara fayda sağlar. Zihni ve vücudu sakinleştirme işlevi olan limon,mide bulantısı ve yüksek tansiyon gibi sorunlarla da mücadele eder.

LİMONUN FAYDALARI: DETOKSİFİKASYON

Sabahları bir bardak limonu su içmek karaciğer detoksizatörü işlevi görür. Böbrekleri ve sindirim sistemini temizler, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

LİMONUN FAYDALARI: SİNDİRİM

Limon kötü bakterileri uzaklaştırarak sindirimi rahatlatır. Yemeğe birkaç damla limon damlatmak sindirme yardım etmenizi sağlayacaktır.

LİMON SUYUNUN FAYDALARI: ZAYIFLAMA

Limon kilo vermeye yardım eden çözünür lif türü pektin içerir. Ayrıca limon şekerin emilmesini yavaşlatabilir.

LİMONUN FAYDALARI: CİLT SAĞLIĞI

Bol miktarda C vitamini içeren limon, cilt sağlığı için hayati öneme sahiptir. Alkali yapısıylaakneyi oluşturan bazı bakterileri öldüren limon topikal uygulama ile siyah noktalara karşı çözüm üretir. Böylece limonun cilde faydaları ile cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.

LİMONLU SU FAYDALARI: ATEŞ VE TERLEMEYE KARŞI

Limon suyu grip ve soğuk algınlığı ya da yüksek ateşten şikayet edenlere iyi gelir.Bu hastaların artan ateş ve terleme sorununu azaltır.

LİMONUN FAYDALARI: ASTIM

Yüksek oranda C vitamini içeren limon bu yönü ile solunum problemleri yaşayanalar yardım eder. Bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan görevi görerekakciğer astım nöbetlerinde zararlı oksidanlarla savaşır.

LİMONUN SUYUNUN FAYDALARI: DİŞ BAKIMI

Limonun suyunun faydaları arasında diş sağlığını korumak da vardır. Diş eti kanamalar ve diş ağrılarına karşı çözüm olan limon suyu kötü koku ve diş eti ile ilgili bazı sorunları da giderir.

LİMON SUYUNUN FAYDALARI: SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP

Limon, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı flavonoidler ve C vitamini içeriği ile savaşır.

LİMONUN FAYDALARI: BÖBREK TAŞLARI

Limon böbrek taşını düşürme etkisi olan sitrat içerir. Limon tüketerek böbrek taşı sorununa çözüm üretebilir, oluşumunu engellemiş olursunuz.

LİMONUN FAYDALARI: SAÇ BAKIMI

Limonun saç onarımına yardım ettiği ortaya konulmuştur. Kepek, saç derisi sorunları saç dökülmesi gibi konularda doğal çözümler sunmaktadır.

LİMON SUYUNUN FAYDALARI: AYAK BAKIMI

Limon suyunu ayaklarınıza uygulayarak ayaklarınızın gevşemesini sağlayabilirsiniz. Bunun için limonlu suyu hazırlamak ve ayaklarınızı bu suya daldırmak yeterlidir.

LİMON SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Solunum sorunlarını gidermeye yardım eder.

Hazımsızlığı engeller.

Ateşi düşürür.

Diş bakımı etkisi gösterir.

Yanıkları iyileştirir.

Küçük kanamaları engeller.

LİMONUN KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Limon kabuğunun faydaları nelerdir dendiğinde genel olarak sağlığa faydaları öne çıkmaktadır. Limon kabuğunun faydaları:

Limon kabuğu, bünyeyi toksinlerden arındırır, antiseptiktir, karaciğeri temizler.

Limon kabuğu, gazı giderir, kabızlığı önler, mideyi rahatlatır.

Limon kabuğu kronik hemoroit sorunlarını gidermede kullanılabilir.

Limon kabuğu dişte ve ciltte oluşan lekeleri giderebilir.

Limon kabuğu yaranın iyileşme sürecini kısaltabilir.

Limon kabuğu solunum sorunlarına iyi gelir,enfeksiyonlarla mücadele eder.

LİMON YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Limon yağı, limonun kabuğundan elde edilen esansiyel bir yağ türüdür. Limon yağının faydaları:

Limon yağı diş ve ağız ve sağlığını koruyucu etki gösterir.

Limon yağı üst solunum yolları sorunlarına iyi gelir.

Limon yağı cilt, tırnak ve saç ve ile ilgili sağlık sorunlarına iyi gelir.

Limon yağı odaklanmaya yardım eder.

NANE LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

Nane limon faydaları ile sağlık bulabilir, birçok sağlık sorununuza doğal yoldan çözüm bulabilirsiniz. İşte nane limonu faydaları:

Nane limon bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Nane limon kan dolaşımını dengeler ve şekeri düzenler.

Nane limon idrar söktürücü etki gösterir.

Nane limon kilo vermeye yardım eder.

Nane limon adet sancılarını düşürür.

Nane limon diş ağrısını azaltır.

Nane limon kas gevşetici, sakinleştirici şekilde etki eder.

Nane limon mide bulantısı ve kusmayı engeller.

Nane limon baş ağrısını azaltır.

Nane limon yüksek ateşe ve soğuk algınlığı iyi gelir

LİMONUN KABUĞUNUN FAYDALARI

Limon kabuğu diş etlerini güçlendirir.

Limon kabuğu hücre hasarını engeller.

Limon kabuğu kanser riskini düşürür.

Limon kabuğu damar sağlığını korur.

Limon kabuğu karaciğerde yağlanma oranını azaltır

Limon kabuğu bağırsakları korur.

SAĞLIKLI LİMONATA TARİFİ

Sağlıklı limonata tarifi için gerekli malzemeler: 1 litre su, 4 adet limon, Nane yaprakları, 1 su bardağı hurma suyu, 300 gr çilek

Sağlıklı limonata yapılışı: Bir kasede limonları rendeleyin. Rendelenmiş limonların suyunu çıkarın ve çilekleri yıkayın. Yıkadıktan sonra rondodan geçirin.2 sat suda beklettiğiniz hurmaları çekirdeklerinden ayırın. Kabuklarını soyun. Sıcak su ilave edip tülbentten geçirin.Karışımı 1 litre su ekleyin. Tülbent yardımı ile süzün. Nane yaprakları ile soğuk şekilde servis edin.

LİMONUN CİLTTEKİ FAYDALARI NELERDİR?

Limon ciltte bulunan sivilceleri kurutucu etki gösterir.

Limon ciltteki kararmaları ve lekeleri iyileştirir

Limon siyah nokta oluşumlarını engeller.

Limon cildin yağ oranını dengeler.

Limon ciltteki çatlakları azaltır.

Limon peeling etkisi göstererek cildi ölü derilerden arındırır.

Limon cildi canlandırır.

Limon toniği tarifi: Birmiktar gül suyu ve limon suyunu karıştırın. Cildinizi temizleyip pamuk yardımı ile karışımı cildinize uygulayın. Daha sonra cildinizi durulayın.

LİMON ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Limonlu çayın faydaları ile tanışarak şifa bulabilirsiniz. İşte limonlu çayın faydaları:

Soğuk algınlığı ve grip tedavisine yardım eder.

Limonlu çayı temizler ve detoks etkisi gösterir.

Limon çayı insülin aktivitesini artırır.

Limon çayı demir emilimini yükseltir.

Limon çayı cilde olumlu etki eder.

Limon çayı kanserle mücadele eder.

Limonlu çayı toksinleri alarak vücuda enerji verir.

Limonlu çayı kalp damar sağlığına olumlu etki eder.

Limonlu çayı doğal bir antiseptiktir.

Limon çayı sindirim sağlığına olumlu etki eder.

NANE LİMON ÇAYI TARİFİ

Bir tatlı kaşığı kuru nane yaprağını veya iki dal taze nane yaprağını taze dilimlenmiş limonun üzerine alın. Onun da üzerine kaynar su ilave edip 10 dakika bekleyin.Yeterince bekledikten sonra çayınızı içebilirsiniz.

LİMONUN DİĞER FAYDALARI

Limon alternatif temizlik ürünü olarak ya da bakım ürünü olarak kullanılabilir. Temizlik ürünü olarak kullanılan limon tuzu faydaları ile hijyen sağlar. Limon tuzu faydaları ve limon tuzunun faydaları ile sağlıklı ve hijyenik bir ortama kavuşabilirsiniz.