: Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler

03.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dörtlü Suriye Zirvesi için Başbakanlık ofisi "10 Numara"ya geldi. Erdoğan, Dörtlü Zirve için Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde gazetecileri selamladı.

ZİRVE SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi. Zirve yaklaşık bir saat sürdü. Zirve sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve gayet iyi geçti" dedi.

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti.

Haber Videosu