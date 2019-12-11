Libido polemiğine bir yorum da İlker Kaleli'den: Anlamadığım bir konu
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Libido polemiğine bir yorum da İlker Kaleli'den: Anlamadığım bir konu

Can Yaman'ın başlattığı libido polemiğiyle ilgili sorulara yanıt veren oyuncu İlker Kaleli, "Saçmasapan sorunlar. O karakterle ilgili bir şey değil, anlamadığım konular" dedi.

11.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:05
Libido polemiğine bir yorum da İlker Kaleli'den: Anlamadığım bir konu

, verdiği röportajda "Erkenci Kuş" dizisindeki rol arkadaşı 'le aralarındaki uyumdan söz ederken tartışma yaratan sözlere imza atmıştı.

LİBİDO TARTIŞMASI GÜNDEM OLDU

Yaman, "Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela 'Hangimiz Sevmedik' dizisindeki partnerim Selen Soyder'le bu yüzden problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye 'Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu' diye sordurtamazsan o iş tutmaz." demişti.

"ANLAMADIĞIM KONULAR"

Sanat dünyasından çok sayıda isim de oyuncunun bu sözlerini eleştirmişti. Son olarak bu sözler oyuncu 'ye soruldu. Kaleli ise, "Saçmasapan sorunlar. O karakterle ilgili bir şey değil, anlamadığım konular. O işleri pek fazla takip etmiyorum" dedi.

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