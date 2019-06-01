LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, LGS sınavına girecek olan Nisa Öztürk'ün içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çapıştı. Kazada 3 kişiyle birlikte yaralanan Nisa Öztürk, sınava giremedi.
Aksaray'da içerisinde ailesiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girmek için okula giden genç kızın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi ile Esmekaya beldesi arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cavit Ö. (33) idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya köyü yakınlarında, Servet D.'nin (52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki Nisa Ö. (14) ve Feyza Ç. (19) yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Servet D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılardan Nisa Ö., LGS kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.
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şahinler genelde bölünerek çoğalıyor, youtubede şahinlerin bölünerek çoğalma videolarına sıkça rastlayabilirsiniz, sebebi ise iki pert olmuş arabayı ortadan kesip tek bir araba olacak şekilde kaynak yapmaları. ama bu şahinci kekolar o kadar kötü araba kullanmalarına rağmen onlara hiç bişey olmuyor, nerde gariban biri var kazalar hep onları buluyor. ümidimiz drift atan şahincilerinde kaza yapmaları, ama kimseye zarar vermesinler kendilerinden başka.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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bence 20 yaş üstü araçlar trafikten men edilmeli.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Hiç bir arabada olmayan özellik kaza anında ikiye ayrılmak.. allah rızası için bir yetkili çıksında şunları piyasa dan kaldırsın 72 model reno 12 bunlardan daha sağlamCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Kaç defa böyle ortadan ikiye bölünen şahin gördüm ancak hiç ölen birini görmedim. Maşallah diyelim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Araba gelmis 20 30 yasina nasil performans bekliyorsunuz? Araba belli araba allah bilir kaç defa kaza geçirdi,kaç defa kaynak yapıldı veya toplanıldı yükünü almış artık. Kullananlar buna göre kullanmalı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır