: Leyla Aydemir'in annesi duruşma salonunu terk etti

21.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:17

Minik Leyla'nın cinayetiyle ilgili devam eden davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına "Önce Allah'a sonra size güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız." diyerek salonu terk etti. Anne bundan sonraki duruşmalara katılmayacağını açıkladı.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili görülen duruşmaya bugün devam ediliyor.

LEYLA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DURUŞMALARIN İKİNCİSİ BAŞLADI

Ağrı'da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın ikinci duruşması, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanık ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklu yargılanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (28) 17 ay sonra serbest bırakıldı. İlk duruşmada ise amca Yusuf Aydemir tutuklanmıştı. Ayrıca tutuklu bulunan Yusuf Aydemir duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanacak.

"FARZ EDİN Kİ LEYLA SİZİN KIZINIZ"

Biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına "Önce Allah'ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız" diyerek duruşma salonunu terk etti. Anne Aydemir, duruşmaya katılmayacağını söyledi.

7 SANIĞA DAVA AÇILDI

Olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (29) ve Yusuf Aydemir (43), Besim Dursun (48) ve eşi Hatun Dursun (56), Ayşe Artam (38) ve eşi Yıldırım Artam (41) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI, ANNE OLDU

Davanın 20 Eylül 2019 günü görülen ilk duruşmasında, baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmadı. Anne Şükran Aydemir ise şikayetçi oldu. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir'in de suçu işlediğine yönelik somut deliller bulunduğu ve dinlenilmeyen tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

ARA KARARLA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, 19 Aralık 2019 günü dosya üzerinden yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde, Mehmet Ali Aydemir'i 'mevcut delil durumu ile tutuklulukta geçen süre ve dosyanın geldiği aşamayı' dikkate alarak, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Leyla Aydemir, 2018 yılında Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Konuyla ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili görülen ilk duruşmada amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, olaydan 17 ay sonra Mehmet Ali Aydemir ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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