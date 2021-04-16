Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli?
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Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli?

Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen isimlerinden olan, sunuculuğuyla dikkat çeken Lerzan Mutlu hakkında merak edilenler haberimizde. Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında? Lerzan Mutlu Instagram hesabı | Lerzan Mutlu hangi kanalda?

Yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz isimlerden olan Lerzan Mutlu hakkında merak edilenler haberimizde. Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında? Lerzan Mutlu Instagram hesabı | Lerzan Mutlu hangi kanalda?

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 İstanbul, Türk şarkıcı ve televizyon sunucusu.

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.

LERZAN MUTLU ŞARKILARI

Diskografi

Albümler

Karabüyü (2001)

Yar Dediğin Arar (2004)

Tam İsabet (2006)

Zirve (2009)

Single'lar

Kibrit (2011)

Oyuncu (2013)

Kahraman (2014)

Klipleri

"Karabüyü"

"Benden Giden Bana Döner"

"Hançer"

"Yar Dediğin Arar"

"Aşk Dediğin Yürek İster"

"Sızım Sızım"

"Bir Numara"

"Kibrit"

"Oyuncu"

"Bir An Bile Düşünmedim"

"Kahraman"Lerzan

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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