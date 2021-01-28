Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi

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LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 İstanbul, Türk şarkıcı ve televizyon sunucusu. Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Mutlu, Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi.

10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.

LERZAN MUTLU ŞARKILARI

Lerzan Mutlu Albümler

Karabüyü (2001)

Yar Dediğin Arar (2004)

Tam İsabet (2006)

Zirve (2009)

EP'ler

Aşk Acısı (2018)

Single'lar

Kibrit (2011)

Oyuncu (2013)

Kahraman (2014)

Bizde Böyle (2014)