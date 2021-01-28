Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi
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Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi

28.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:37
Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi

Lerzan Mutlu kimdir sorusu merak ediliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Lerzan Mutlu. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Lerzan Mutlu araştırılıyor. Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi

Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevap paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde oturdu.Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli?Hayatı ve biyografisi

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 İstanbul, Türk şarkıcı ve televizyon sunucusu. Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Mutlu, Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi.

10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.

LERZAN MUTLU ŞARKILARI

Lerzan Mutlu Albümler

  • Karabüyü (2001)
  • Yar Dediğin Arar (2004)
  • Tam İsabet (2006)
  • Zirve (2009)
  • EP'ler
  • Aşk Acısı (2018)
  • Single'lar
  • Kibrit (2011)
  • Oyuncu (2013)
  • Kahraman (2014)
  • Bizde Böyle (2014)
Lerzan Mutlu Klipleri
  • "Karabüyü"
  • "Benden Giden Bana Döner"
  • "Hançer"
  • "Yar Dediğin Arar"
  • "Aşk Dediğin Yürek İster"
  • "Sızım Sızım"
  • "Bir Numara"
  • "Kibrit"
  • "Oyuncu"
  • "Bir An Bile Düşünmedim"
  • "Kahraman"
  • "Beni Benden Alırsan"
  • "Farzet"
  • "Bir Alo De"
  • "Kaç Kadeh Kırıldı"
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