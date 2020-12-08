Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi! Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli?
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Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi! Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli?

08.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:07
Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi! Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Lerzan Mutlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Lerzan Mutlu hakkında merak edilenler. Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi. Lerzan Mutlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Lerzan Mutlu merak konusu oldu. İşte Lerzan Mutlu hakkında merak edilen Lerzan Mutlu kimdir, Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Şubat 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: İstanbul,

Boy: 1,56 m

Lerzan Mutlu (d. 12 Şubat 1977 İstanbul), Türk şarkıcı ve televizyon sunucusu.

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.

Albümler

• Karabüyü (2001)

• Yar Dediğin Arar (2004)

• Tam İsabet (2006)

• Zirve (2009)

EP'ler

• Aşk Acısı (2018)

Single'lar

• Kibrit (2011)

• Oyuncu (2013)

• Kahraman (2014)

• Bizde Böyle (2014)

Klipleri

• "Karabüyü"

• "Benden Giden Bana Döner"

• "Hançer"

• "Yar Dediğin Arar"

• "Aşk Dediğin Yürek İster"

• "Sızım Sızım"

• "Bir Numara"

• "Kibrit"

• "Oyuncu"

• "Bir An Bile Düşünmedim"

• "Kahraman"

• "Beni Benden Alırsan"

• "Farzet"

• "Bir Alo De"

• "Kaç Kadeh Kırıldı"

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