Sezonu açan Lerzan Mutlu, bikinili paylaşımıyla parmak ısırttı

Sezonu açan Lerzan Mutlu, bikinili paylaşımıyla parmak ısırttı

Şarkıcı Lerzan Mutlu'da deniz sezonunu açtı. Mutlu sosyal medyadan yaptığı bikinili paylaşımıyla büyük beğeni topladı.

Havaların ısınmasıyla ünlü isimler de deniz sezonunu açtı. Yoğun iş temposuna ara veren ünlülerin bikinili paylaşımları da sosyal medyada büyük beğeni topladı.

SEZONU AÇTILAR

Kış boyunca yoğun maratonda çalışan ünlü isimler, yazın gelmesiyle kendilerini tatil mekanlarına attı. Yazı fırsat bilen ve bikinili paylaşım yapan ünlüler kervanına şarkıcı Lerzan Mutlu da katıldı.

BİKİNİLİ POZUYLA YÜREK HOPLATTI

42 yaşındaki şarkıcı verdiği bikinili pozlarla bakanların yüreğini hoplattı. Mutlu'nun paylaşımına Seda Sayan ve Demet Akalın'dan övgü dolu yorum geldi.

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