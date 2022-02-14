Lerzan Mutlu'nun Cinsellik İtirafı Olay Yarattı

45 yaşındaki Lerzan Mutlu, konser için tercih ettiği elbiseyle adından söz ettirdi.

HAYALİNDEKİ ERKEĞİ BÖYLE TARİF ETTİ

Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Lerzan Mutlu, hayalindeki erkeği açıkladı.

Mutlu, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Hayatımda kimse yok" yanıtını verdi.

"ZEKALARIN SEVİŞECEĞİ..."

Cinsellik üzerine de konuşan şarkıcı, "Sevişmek çok sıradan. Zekaların sevişeceği bir adam arıyorum. Anlaşamadığın biriyle ne kadar zaman geçer? Zekalar anlaşırsa bir ömür geçer. " açıklamasıyla dikkat çekti.

Lerzan Mutlu, göğüs ve derin sırt dekolteli renkli kostümüyle adından söz ettirdi.

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Ünlü Şarkıcı Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Kolejinde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi neticesinde vefat etti.

Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri geldi. Konservatuarın imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak "Hayat Üniversitesi"ni tercih etmiştir.

Lerzan Mutlu,2005 yılında "Asla Unutma" adlı televizyon dizisinde rol aldı. Lerzan Mutlu bir dönem Beyaz TV'de "Söylemezsem Olmaz" programının sunuculuğunu üstlenmişti. Son olarak ise Lerzan'la Çok Mutlu programını yapmıştır.