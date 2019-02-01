Şehre İnen Leopar Meraklı Halka Saldırıp Tek Tek Yere Devirdi

Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalander şehrinin sokaklarında başı boş dolaşarak insanlara saldırılan leopar 4 saat boyunca hem korku hem de heyecan yaşattı.

TARLA VE ORMANLARDAN GEÇTİ

Pencap vahşi hayat yetkilileri leoparın, yakındaki Himaçel Pradeş eyaletinin tepelerinden indiğinin, tarla ve ormanlardan geçerek Jalander şehrine ulaştığının tahmin edildiğini söyledi.

6 SAAT GEZDİ, 4 KİŞİYE SALDIRDI

800 bin nüfuslu şehrin sokaklarında 6 saat gezerek 4 kişiye saldırıp yere deviren leopar bir evden atılan uyuşturucu ilaçla etkisiz hale getirildi.

UYUŞTURULDU

Leoparın saldırısına uğrayan insanlar yeniden ayağa kalkarak leoparı seyretti. Uyuşturulup etkisiz hale getirilen leopar Çatbir Hayvanat Bahçesi'ne konuldu.

Kaynak: İHA