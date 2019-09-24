Leopar desenli bornozuyla paylaşım yapan Yılmaz Morgül, göğüsleriyle olay oldu

24.09.2019 17:24

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündem sarsan Yılmaz Morgül, tarzını gün geçtikçe değiştiriyor. Sıkı şekilde spor yapmaya başlayan Morgül uzun süre kaslarıyla çok konuşulmuştu.

GÖĞÜSLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Baştan aşağı imajında değişikliğe giden Morgül, Instagram hesabından ilginç bir slayt paylaştı. Leopar desenli bornozuyla fotoğraflarını paylaştı. Şarkıcının paylaşımında göğüsleri dikkat çekti.

"MİLLETE YORUM BAHANE"

Morgül, kendisine gelecek eleştirileri de paylaşımının altında düştüğü "Hayatta bir insanın başına her şey gelebilir.Hastalıklar dertler sorunlar olumsuzluklar hepsi bizim için birer imtihansa sınavları başarmak ta bizim elimizde.Yaşadıklarımla o kadar çok sıkıntılardan geçtim ki yılmadım mücadele ettim.Bütün kötü hastalıklardan da kötü insanlardan da kalbimi tertemiz tutarak kendimi tedavi ederek huzuru buldum.Kimseyi yargılamadan kınamadan hoşgörüyle haddimi bilerek her defasında küllerimden yeniden doğdum. Ronaldo leopar bornoz giyince şahane ben giyince millete yorum bahane" notla cevap verdi.