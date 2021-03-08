Lebron Takımı - Durant Takımı maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Lebron Takımı - Durant Takımı maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

08.03.2021 01:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 01:43
Lebron Takımı - Durant Takımı maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA All-Star maçında bugün Lebron Takımı - Durant Takımı maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Lebron Takımı - Durant Takımı maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA All-Star maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Lebron Takımı - Durant Takımı maçı gerçekleşecek. Peki, Lebron Takımı - Durant Takımı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LEBRON TAKIMI - DURANT TAKIMI MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA All-Star, Lebron Takımı - Durant Takımı maçı, Indianapolis'da Bankers Life Fieldhouse'da oynanacak. Lebron Takımı - Durant Takımı maçı, NBA TV HD, Bilyoner TV S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, urkcell TV+ 76, Tivibu 75, D-Smart 72 üzerinden izlenebilecek.

LEBRON TAKIMI - DURANT TAKIMI MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA All-Star heyecanında 8 Mart Pazartesi günü oynanacak Lebron Takımı - Durant Takımı maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.

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