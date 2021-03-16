League of Legends: Wild Rift 2.1B yama notları
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League of Legends: Wild Rift 2.1B yama notları

16.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:47
League of Legends: Wild Rift 2.1B yama notları

Wild Rift 2.1B yama notları.

Riot Games'in MOBA oyunu League of Legends'ın mobil versiyonu Wild Rift'in 2.1B yama notları duyuruldu. Bu yama ile birlikte oyunda şampiyonlar ve eşyalarda denge değişiklikleri yapılacak.

Wild Rift 2.1B Yama Notları

KOSTÜMLER

Mangalcı Leona

Kara Valkyrie Diana

Metal Zırhlı Pantheon

Ejderkatili Pantheon

Zebani Diana

KOD ADI: Ashe

KOD ADI: Leona

KOD ADI: Vi

KOD ADI: Yasuo

KOD ADI: Zed

YENİ ŞAMPİYONLAR

SEHER IŞIĞI, LEONA

Leona yamanın çıkışını takip eden günlerde oyuna geliyor.

AY'IN HİDDETİ, DIANA

Dıana yamanın çıkışını takip eden günlerde oyuna geliyor.

EĞİLMEZ MIZRAK, PANTHEON

Pantheon yamanın çıkışını takip eden günlerde oyuna geliyor.

ETKİNLİKLER

YÜKSELİŞ YOLU

Yükseliş Yolu etkinliği yamanın çıkışını takip eden günlerde başlıyor.

ÜCRETSİZ ŞAMPİYON ROTASYONU

18-24 Mart: Corki, Darius, Graves, Katarina, Malphite, Nami, Shyvana, Soraka, Varus, Ziggs

25-31 Mart: Akali, Draven, Jarvan IV, Jax, Rakan, Sona, Wukong, Xayah, Xin Zhao, Zed

Wild Rift 2.1B yama notları hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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