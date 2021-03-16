League of Legends: Wild Rift 2.1B yama notları
Wild Rift 2.1B yama notları.
Riot Games'in MOBA oyunu League of Legends'ın mobil versiyonu Wild Rift'in 2.1B yama notları duyuruldu. Bu yama ile birlikte oyunda şampiyonlar ve eşyalarda denge değişiklikleri yapılacak.
Wild Rift 2.1B Yama Notları
KOSTÜMLER
Mangalcı Leona
Kara Valkyrie Diana
Metal Zırhlı Pantheon
Ejderkatili Pantheon
Zebani Diana
KOD ADI: Ashe
KOD ADI: Leona
KOD ADI: Vi
KOD ADI: Yasuo
KOD ADI: Zed
YENİ ŞAMPİYONLAR
SEHER IŞIĞI, LEONA
Leona yamanın çıkışını takip eden günlerde oyuna geliyor.
AY'IN HİDDETİ, DIANA
Dıana yamanın çıkışını takip eden günlerde oyuna geliyor.
EĞİLMEZ MIZRAK, PANTHEON
Pantheon yamanın çıkışını takip eden günlerde oyuna geliyor.
ETKİNLİKLER
YÜKSELİŞ YOLU
Yükseliş Yolu etkinliği yamanın çıkışını takip eden günlerde başlıyor.
ÜCRETSİZ ŞAMPİYON ROTASYONU
18-24 Mart: Corki, Darius, Graves, Katarina, Malphite, Nami, Shyvana, Soraka, Varus, Ziggs
25-31 Mart: Akali, Draven, Jarvan IV, Jax, Rakan, Sona, Wukong, Xayah, Xin Zhao, Zed
Wild Rift 2.1B yama notları hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros