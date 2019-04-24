Lazio Taraftarlarından 'Mussolini'ye Övgü' Gösterisi

İtalya'nın Milano kentinde Çarşamba akşamı oynanan Milan-Lazio İtalya Kupası maçı öncesi, çoğunluğu Lazio taraftarı olan bir grup, faşist diktatör Benito Mussolini'nin öldürüldükten sonra ayaklarından asıldığı Loreto Meydanı yakınlarında "Mussolini onuruna" yazılı bir pankart açtı.

İtalyan basınında Lazio'nun fanatik grubu "Irriducibili" üyesi oldukları belirtilen bir grup, "Benito Mussolini onuruna" yazılı pankartı açtıktan sonra faşist sloganlar atıp "Roma selamı" olarak bilinen faşist selamı verdi. La Repubblica gazetesi, eyleme yaklaşık 70 kişinin katıldığını, afişteki "Irr" yazısının Lazio'nun aşırı sağcı fanatik grubu Irriducibili'ye işaret ettiğini belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken ANSA ajansı, eyleme katıldıkları belirlenenler arasında 19 Lazio taraftarının yanı sıra 3 Inter taraftarının da bulunduğunu yazdı.

Kurtuluş Bayramı arifesinde

Mussolini ve faşizme destek gösterisi, İtalya'da 25 Nisan'da kutlanan Kurtuluş Bayramı arifesinde gelmesi nedeniyle bir "provokasyon" olarak yorumlandı. İtalya'da 25 Nisan, Nazi işgali ve faşist rejimden kurtuluş günü olarak kutlanıyor.

Faşizme karşı direnen partizanların kurduğu İtalya Ulusal Partizanlar Derneği (ANPI) de Lazio taraftarlarının gösterisini, "Bu utanç verici eylem İtalya'nın Kurtuluş Günü arifesinde geldi" sözleriyle kınadı.

Eylemin ardından "Loreto Meydanı" ve "Mussolini" ifadeleri İtalya'da Twitter'da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Sosyal medyada aralarında gazeteci ve siyasetçilerin de yer aldığı çok sayıda kişi, Kurtuluş Bayramı öncesi böyle bir eylemin düzenlenmesini kınadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları aşırı sağcı-popülist partilerden oluşan koalisyon hükümetinin de bu görüntüde sorumluluk sahibi olduğunu savundu.

Kimileri de İtalya'da faşizmi övmenin suç kapsamına girdiğini ancak bu yasanın gerektiği gibi uygulanmadığını vurguladı. Lazio kulübüne de bu taraftarlarla arasına mesafe koyması çağrısı yapıldı.

https://twitter.com/lauraboldrini/status/1121086484143116290

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı, sol kanattaki Özgür ve Eşitler (LeU) partisi milletvekili Laura Boldrini de Twitter'a yazdığı mesajda, "Mussolini'yi övenlere sıfır tolerans bekliyorum. Yıllardır söylüyorum, bugün de tekrarlıyorum: Faşist gruplar dağıtılmalıdır, çünkü İtalyan anayasasını ihlal ediyorlar. Kurumlar devreye girmeli, artık hiçbir şey yokmuş gibi davranılamaz!" dedi.

Milano Belediye Başkanı Beppe Sala da "Milan antifaşist bir kenttir" dedi ve bu eylemin tüm politikacılar tarafından kınanması çağrısı yaptı.

25 Nisan bayramı törenlerini "faşistlerle komünistlerin derbisi" diye niteleyen ve yarınki resmi törenlere katılmayacağını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise net bir kınamada bulunmadı.

Aşırı sağcı Lig partisinin lideri olan Salvini, Twitter'a yazdığı mesajında "Fiziki ya da sözlü, şiddetin hiçbir türüne tolerans yok. Durumu dikkatle inceleyen güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Futbol kavga ve çatışma değil, kutlama ve buluşma fırsatı olmalıdır" dedi.

https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1121084287346991104

Salvini daha sonra yaptığı bir açıklamada da eylemi düzenleyenleri "maç izlemeye gitmek yerine olay çıkarmaya giden ahmaklar" diye niteledi.

Maçta ırkçı tezahüratlar

Öte yandan Milan San Siro stadyumunda oynanan Milan-Lazio maçı öncesinde, Lazio taraftarlarının rakip takımın oyuncusu Tiemoué Bakayoko'ya yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunduğu da belirtildi. ANSA ajansı, Lazioluların daha önce de en az iki maçta Bakayoko'ya yönelik benzer ırkçı ifadeler kullandıklarını yazdı.