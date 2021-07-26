Lara kimdir? Şarkıcı Lara kaç yaşında, nereli? Lara hayatı ve biyografisi!
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Lara kimdir? Şarkıcı Lara kaç yaşında, nereli? Lara hayatı ve biyografisi!

Lara kimdir? Şarkıcı Lara kaç yaşında, nereli? Lara hayatı ve biyografisi!
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Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale'de lise mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı. Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Adam Gibi Adam ve Katmer gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara kimdir? Şarkıcı Lara kaç yaşında, nereli? Lara şarkıları neler? Lara hayatı ve biyografisi nedir?

2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı. Mutlu Genç ile 2014'te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015'te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı. Peki, Lara kimdir? Şarkıcı Lara kaç yaşında, nereli? Lara şarkıları neler? Lara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

LARA KİMDİR?

Fatma Nur Keskin, veya sahne adıyla Lara (d. 19 Mart 1979), Türk şarkıcı.

Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale'de lise mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı. Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı. 15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı. Mutlu Genç ile 2014'te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015'te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.

DİSKOGRAFİ

Albümler

• Işık (2003)

• Adam Gibi Adam (2005)

• Yadigar (2008)

EP'ler

• Yolla (2010)

Single'lar

• Maç Kaç Kaç (2014) - Düet (Mutlu Genç)

• Bi Sana (2015) - Single

• İhaneti Giymişsin (2017) - Single

• Sanal Alem (2020) - Single

• Mecburi Veda (2020) - Single

Video klipleri

• Allah Versin

• Katmer Katmer

• Adam Gibi Adam

• Tövbekar

• Yolla

• Maç Kaç Kaç

• Bi Sana

• İhaneti Giymişsin

• Sanal Alem

• Mecburi Veda

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