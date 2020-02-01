"Lal Hayal" oyunu Bursa'da sahnelendi
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"Lal Hayal" oyunu Bursa'da sahnelendi

Ünlü oyuncu Songül Öden'in 7 kadına hayat verdiği "Lal Hayal" adlı oyun Bursalı sanatseverlerle buluştu.

01.02.2020 00:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 01:16

Ünlü oyuncu Songül Öden'in 7 kadına hayat verdiği "Lal Hayal" adlı oyun Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oyunu Ezel Akay yönetti.

Oyun, 16 yaşındaki hiphopçu, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, üniversite öğrencisi, Allah'a yakaran babaanne, Sütlüceli kuaför, koç burcu, jinekolog gibi karakterlerin trajikomik ve merak uyandıran serüvenlerini konu aldı.

Öden'in tek kişilik sahne performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
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