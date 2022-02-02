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Lağım çukuruna düşen dana kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lağım çukuruna düşen dana kurtarıldı

Seydikemer ilçesinde lağım çukuruna düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Seydikemer ilçesinde lağım çukuruna düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Seydikemer Gölbent Mahallesi Kanca mevkiinde lağım çukuruna dana düşmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri vinç yardımı ile danayı kurtararak sahibine teslim etti. - MUĞLA

Lağım çukuruna düşen dana kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, Gölbent, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

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