La Casa De Papel 4. sezon fragmanı yayımlandı! La Casa De Papel yeni sezon ne zaman?

06.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:41

La Casa De Papel oyuncuları kim? İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisi ilk 3 sezonu ile dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Netflix'in daha önce yaptığı açıklamaya göre La Casa De Papel İngilizce dili konuşulmayan bölgelerde dahi en çok izlenen dizi oldu. La Casa De Papel izle...

La Casa De Papel izle...

4. SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI!

Profesör'ün, Raquel'in öldüğünü düşünmesini sağlayan polisin eli çeteye karşı artık daha güçlüdür. Acı içinde de olsa başı belada olan ekibine yardım etmek için yeniden iş başına geçen Profesör, çetesini kurtarabilecek mi? Raquel polise yardım edecek mi?

Geçtiğimiz yıl 3. sezonu yayımlanan La Casa De Papel dizisi, Profesör ile ekibinin planladıkları soygunu konu ediniyor. Dizi yayımlandığı 2017 yılından bu yana dünya çapında en çok izlenen dizi olmayı başardı.

Ekrana gelen 3. sezonda, Profesör'ün çaresizliği ve ekibinin içine düştüğü zor durum izleyici karşısına çıktı. Sezon sonunda Nairobi vurularak diziden çıkacağı düşünülürken, yeni sezonda da kadroda yer alıyor.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN?

Beklenmedik şekilde son bulan 3. sezonun ardından La Casa De Papel 4. sezon 3. Nisan 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Dizinin 4. sezonunda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), (Berlín) Pedro Alonso ve (Nairobi) Alba Flores yer alan isimler.

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