L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede Filmi
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L.O.L Sürpriz Bebekleri'nin beyaz perdede hayat bulmasının sağlayan filmde, sevilen oyuncak bebeklerden Punk Boi, Queen Bee ve Vacay Babay'e odaklanılıyor.
Yönetmen: Jared Hillman
Senaryo: Alex Mack
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: L.O.L. Surprise! On the Big Screen
Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 60 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 28.02.2020
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Kaynak: InterSinema.com