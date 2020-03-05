L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede Filmi
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L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede Filmi

L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01
L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede Filmi

L.O.L Sürpriz Bebekleri'nin beyaz perdede hayat bulmasının sağlayan filmde, sevilen oyuncak bebeklerden Punk Boi, Queen Bee ve Vacay Babay'e odaklanılıyor.

Yönetmen: Jared Hillman

Senaryo: Alex Mack

Filmin Türü: Aile

Orijinal Adı: L.O.L. Surprise! On the Big Screen

Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 60 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 28.02.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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