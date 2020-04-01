Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı ABD'li yıldız Kylie Jenner, dünyaya etkisi altına alan koronavirüsü fırsata çevirmek için kozmetik üretimini durdurarak el dezenfektanı üretmeye başladı.

Verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren Kylie Jenner, dünyaya yayılan ve 40 binden fazla kişinin canına mal olan koronavirüsle mücadele etmek için kozmetik üretimini durdurup, el dezenfektanı üretimine başladı.

KORONAVİRÜSE SAVAŞ AÇTI

Kardashian/Jenner ailesinin 22 yaşındaki üyesi, ana şirket Coty ile annesi Kris Jenner'la birlikte yönettikleri Kylie Cosmetics ve Kylie Skin'in şu an için makyaj ürünleri üretmeyi bıraktı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadele edilmesi için hastanelere 1 milyon dolar bağışta bulanan Kylie Jenner, California'daki hastanelerde kullanılması için el dezenfektanı üretimine geçti.

KENDİLERİNİ SALGINLA MÜCADELEYE ADADI

Yeni girişimlerinden bahseden marka temsilcisi, şirketlerinin kendilerini salgınla mücadele çalışanlarının ihtiyacına adadığını belirtti. Ayrıca temsilci, el dezenfektanı üretiminin kozmetik ürünlerinin üretimini etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.