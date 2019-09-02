Kuzuyu kapan kurt, vatandaş kamerasına yakalandı

02.09.2019 14:27

Son dönemlerde yaşam alanları tahrip edilen kurtlar, zaman zaman insanoğlu ile karşı karşıya gelebiliyor. Bunun son örneğine tesadüfen kaydedilen görüntüde bir kez daha tanıklık ettik.

KUZUYU BIRAKMADI

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde kuzuyu kapan kurdun hızla koştuğu görülüyor. Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, duruma çığlık atarak tepki gösteriyor. Araçtakilerin bağrışlarına rağmen kuzuyu bırakmayan kurdun, bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.