İstanbul'da servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye Mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir servis midibüsü devrildi. Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza, 14.00 sıralarında D-020 Karayolu ışıklar köyü mevkii İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Müslüm Özpala yönetimindeki 34 LAV 516 plakalı servis midibüsünün seyir halindeyken iddiaya göre arka lastiği patladı. Patlamanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

TRAFİK, MİDİBÜSÜN KALDIRILMASIYLA NORMALE DÖNDÜ

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, kaza yapan midibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

"BU ARABAYI O ŞEKİLDE ORAYA GETİRMEK MAHARET İSTER"

Görgü tanığı İbrahim Ülgen, "Işıklar köyünden çıktım. Havaalanına doğru gidiyordu. Tam Işıklar köyü çıkışında bir otobüsün lastiği gümledi. Benim önümden geçti. Bu aracı kullanan her kimse ona helal olsun. Bu aracı devirmeden oraya kadar götürdü. İçindeki insanlar kurtuldu. Yerde izde bırakmadı. Bu arabayı o şekilde oraya getirmek maharet ister. Normal hızıyla ilerliyordu. Yaralıları biz çıkardık." dedi.

Kaynak: DHA