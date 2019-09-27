Kuzey Irak'ta PKK'nın özel güç unsuru 2 terörist öldürüldü

27.09.2019 09:06

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

2 TERÖRİST İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Gara bölgesinde hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatıyla, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı teröristin kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE NEFES ALDIRILMIYOR

TSK, sınır içi ve sınır ötesi düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruyor. MIT ve TSK'nın ortak çalışmasıyla PKK'ya geçit vermeyen güvenlik güçleri başarılı operasyonlara imza atıyor.

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, I·l Jandarma Komutanlıgˆınca, 14 Eylu¨l'de Van kırsalında düzenlenen iç güvenlik operasyonunda 5 bo¨lu¨cu¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu etkisiz hale getirildi. Tero¨ristlerden birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Artos" kod adlı Bayram Başkala olduğu tespit edildi.