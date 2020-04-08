Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor Kanal D'nin fenomen dizisi Kuzey Güney, ekranlara dönüyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gürsoy ve Öykü Karayel gibi isimlerin olduğu dizi, çarşamba akşamları saat 22.45'de ekranlarda olacak. İlk bölüm bu akşam yayınlanacak.

Kanal D'nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gürsoy ve Öykü Karayel'in paylaştığı, yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen dizisi "Kuzey Güney", yeniden ekrana geliyor.

Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Hazar Ergüçlü, Mustafa Avkıran, Turgay Kantürk ve Semra Dinçer gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuzey Güney, çarşamba akşamları saat 22.45'de izleyici ile buluşacak.

İLK BÖLÜM BU AKŞAM

Yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesinin konu alındığı Kuzey Güney, birinci bölümü ile 08 Nisan Çarşamba saat 22.45'de Kanal D'de.