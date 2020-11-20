Kutsi kimdir, kaç yaşında? Kutsi nereli? Kutsi dizileri nelerdir?
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Kutsi kimdir, kaç yaşında? Kutsi nereli? Kutsi dizileri nelerdir?

20.11.2020 23:18 | Son Güncelleme: 20.11.2020 23:23
Kutsi kimdir, kaç yaşında? Kutsi nereli? Kutsi dizileri nelerdir?

Gündeme sıklıkla gelen Kutsi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kutsi kimdir? Kutsi, 1973 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Doktorlar dizisi ile geçen Kutsi hakkında merak edilenler haberimizde... Kutsi nereli ve kaç yaşında? Kutsi evli mi, sevgilisi kim?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Halil karakterini canlandıran Kutsi hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kutsi kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KUTSİ KİMDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi, 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır. Yakınlarının sesinin güzel olduğunu söylemesi üzerine liseyi bitirdikten sonra şan dersleri almıştır. Mimarlık eğitimini yarıda bırakmıştır.

2000 senesinde ilk albümünü piyasaya çıkaran ve büyük beğeni toplayan Kutsi, kamera karşısına ilk kez Doktorlar isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile geçmiş ardından; Kahramanlar, Huzur Sokağı, Zilin Sesi, Beyaz Yalan ve Kalbimdeki Deniz gibi yapımlarda rol almıştır.

Kutsi Kalbimdeki Deniz adlı TV dizisinde Mirat karakterine hayat verdi

Kutsi şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisinde Halil karakterine hayat vermektedir. Kutsi, 1.75 metre boyunda, 73 kilo ve Balık burcudur.

KUTSİ ALBÜMLERİ

2000 – Aşk Payını Aldı

2005 – Sana Ne

2006 – Kördüğüm (Petek Dinçöz ile)

2007 – Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor

2008 – Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

2010 – Bambaşka

2013 – Bilmem Anlatabildim mi?

2014 – Yaz Günü

2016 – Aşıklar Şehri

KUTSİ DİZİLERİ

2019 – Benim Adım Melek (Halil) (TV Dizisi)

2016 – Kalbimdeki Deniz (Mirat) (TV Dizisi)

2015 – Zilin Sesi (Tarkan) (Sinema Filmi)

2015 – Beyaz Yalan (Demir) (TV Dizisi)

2012 – Huzur Sokağı (Bilal) (TV Dizisi)

2009 – Kahramanlar (Ahmet) (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar (Levent) (TV Dizisi)

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