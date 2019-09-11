Kutay Sungar ve Ufuk Tevge, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu

11.09.2019 09:59

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni isimler katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER KADROYA DAHİL OLDU

17 Eylül'de 5. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil olmuşlardı. Yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı dizinin kadrosuna son olarak Kutay Sungar ve Ufuk Tevge dahil oldu. Diziye yeni katılan oyuncular, Burak Serfen'in oğullarını canlandıracaklar.

KUTAY SUNGAR KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayarak, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimine başladı. 2005 yılında buradan mezun olduktan sonra, aynı yıl Devlet Tiyatroları bünyesine katılarak, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 2007 - 2008 tiyatro sezonunda Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2008 - 2009 tiyatro sezonundan bu yana, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Genç Osman oyununda Sultan Osman karakteriyle 150 temsili aşkındır Ankaralı tiyatro severleri selamlamaktadır.

Kutay Sungar

UFUK TEVGE KİMDİR?

Ufuk Tevge, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Sadri Alışık Kültür Merkezinde 2011 - 2012 yılları arasında oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı. 2012 yılında eğitimine başladığı İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümünden 2016 yılında birincilikle mezun oldu.

Ufuk Tevge daha önce hiçbir dizi yada filmde oynamadı. İlk dizisi Atv kanalında ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi olacak. Yakışıklı oyuncu tiyatro oyunculuğu kariyerinde; Anadolu Expresi adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak yer aldı. 2016 yılında Hades'in Arka Bahçesi, 2018 yılında Damdaki Kemancı, 2019 yılında ise Bir Banka Soygunu Komedisi adlı tiyatro oyunlarında sahne aldı.

Ufuk Tevge

1993 yılında doğan Ufuk Tevge, 26 yaşında, 1.80 m boyunda ve 72 kilo ağırlığındadır. Yetenekli oyuncu, İngilizce ve Yunanca dillerine hakimdir. Karadeniz, Ege ve İç Anadolu şivelerini konuşabilmektedir. Ata binme, futbol oynama, kılıç sanatı, yüzme, boks, tango, yoga, gitar, saz gibi hobileri bulunmaktadır.