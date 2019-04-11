Aralarında Husumet Bulunan Komşular Arasında Silahlı Kavga! Ölü ve Yaralılar Var
Kütahya'da daha önce aralarında husumet bulunan komşular arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Kütahya'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
KOMŞULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Kütahya'da, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta meydana gelen olayda, Azmi Özütemiz (61), daha önceden aralarında husumet bulunan komşularıyla sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan komşular arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Azmi Özütemiz otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başlarken kurşunların hedefi olan Hatice Çetin (41) olay yerinde, ağır yaralanan Hasan Çetin (37) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin (42) ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Silahlı kavgadan sonra evine giden Azmi Özütemiz, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada, iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgayı da polis ekipleri güçlükle önledi. Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Pislik yapmayacaksın kimsenin evine damına ailesine kimsenin huzurunuda bozmayacaksın yok öle biz çingeniz istemizi yaparız demek delerler adamıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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DoğulularCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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doğuya laf söyleyen buyrunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Valla Videoya iki kez batim. Kadin Hemsirelere bile Emreder üstünlük saglar, sanki mahalenin Muhtari. 61 yasinda adam bu saatden sonra cingenelerin oyuncagi olamazdi. Her iki tarafada yazik olmus :(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şimdi her iki tarafa bir çift sözüm var hayatınızın geri kalan kısmında mutlu bir yaşam sürebilecek misiniz bir hiç uğruna ölen bu gençler için hiç mi vicdan azabı çekmeyeceksiniz bundan sonraki yaşamınızda unutmayın keşke lerle keşke keşke diyerek yaşayacaksınız haklı olmanız haksız olmanız hiçbir şeyi değiştirmeyecek giden iki canı geri getirmeyecek neyi paylaşamadınız bilmiyorum ama keşke kardeşçe sorunlarınızı çözebilseydinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır