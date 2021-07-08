Kütahya'da "Hayat Kime Güzel" oyunu sahnelendi

Kütahya Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kütahya Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2021 Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu dahilinde 2 perde şeklinde sahnelenen "Hayat Kime Güzel" oyunu izleyicisiyle buluştu.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve yapımcılığını Faruk Sofuoğlu'nun yaptığı oyunda Faruk Sofuoğlu, Deniz Oral, Hacı Ali Konuk, Tuba Erdem ve Burak Kabadayı rol aldı. Oyuncular, sergiledikleri performanslarıyla izleyiciden alkış aldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, oyun sonunda yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle ara verilen kültür sanat etkinliklerini, 1 Temmuz'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle yeniden başlattıklarını belirtti.

Kendisinin de tiyatro oyunlarını izlemeyi özlediğini dile getiren Işık, "Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler de özlemiştik, uzun zamandır tiyatro izlemiyorduk. Şehrimiz kültürün ve sanatın başkenti olarak iddia ettiğimiz ve bunu da hak ettiğimiz bir şehir. Biz bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Uzun zamandır bir araya gelemediğimiz hemşehrilerimizle buluşmamıza vesile oldunuz. Ayaklarınıza sağlık." ifadelerini kullandı.

Işık daha sonra oyunculara hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan