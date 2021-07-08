Kütahya'da "Hayat Kime Güzel" oyunu sahnelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da "Hayat Kime Güzel" oyunu sahnelendi

Kütahya'da 'Hayat Kime Güzel' oyunu sahnelendi
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kütahya Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2021 Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu dahilinde 2 perde şeklinde sahnelenen "Hayat Kime Güzel" oyunu izleyicisiyle buluştu.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve yapımcılığını Faruk Sofuoğlu'nun yaptığı oyunda Faruk Sofuoğlu, Deniz Oral, Hacı Ali Konuk, Tuba Erdem ve Burak Kabadayı rol aldı. Oyuncular, sergiledikleri performanslarıyla izleyiciden alkış aldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, oyun sonunda yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle ara verilen kültür sanat etkinliklerini, 1 Temmuz'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle yeniden başlattıklarını belirtti.

Kendisinin de tiyatro oyunlarını izlemeyi özlediğini dile getiren Işık, "Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler de özlemiştik, uzun zamandır tiyatro izlemiyorduk. Şehrimiz kültürün ve sanatın başkenti olarak iddia ettiğimiz ve bunu da hak ettiğimiz bir şehir. Biz bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Uzun zamandır bir araya gelemediğimiz hemşehrilerimizle buluşmamıza vesile oldunuz. Ayaklarınıza sağlık." ifadelerini kullandı.

Işık daha sonra oyunculara hediye takdim etti.

Kütahya'da 'Hayat Kime Güzel' oyunu sahnelendi
Kütahya'da 'Hayat Kime Güzel' oyunu sahnelendi
Kütahya'da 'Hayat Kime Güzel' oyunu sahnelendi
Kütahya'da 'Hayat Kime Güzel' oyunu sahnelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ajda Pekkan İbrahim Selim Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Balotelli Erol Bulut Metin Oktay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da "Hayat Kime Güzel" oyunu sahnelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.07.2021 13:04:45. #1.13#

title