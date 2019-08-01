Kütahya'da asfalt seferberliği

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmaları hızla devam ediyor.

İnköy Mahallesi girişi ve Kütahya Belediyesi tarafından yapılan 1453 Toplu Konut inşaatında, Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt serim çalışmaları sürüyor.

Yeni yapılan imar değişikliğine uygun olarak İnköy Mahallesi girişinde yaklaşık 800 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli tarafından devam eden sıcak asfalt çalışmasının Kurban Bayramı öncesi bitirilmesi hedefleniyor.

Kütahya Belediyesi tarafından Parmakören Mahallesi'ne inşa edilen 1453 Toplu Konut inşaat bölgesi çıkış şeridinde sona eren ham yol çalışmasının ardından yaklaşık 840 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde Plentmiks (PMT) serimi, çıkış şeridinde ise altyapı çalışmaları devam ediyor.

İnköy Mahallesi ve 1453 Toplu Konut inşaatında asfalt çalışmaları sona erdiğinde orta refüj ve yaya kaldırım çalışmalarına başlanacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA