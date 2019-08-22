22.08.2019 11:54

Ahmet Şafak'ın senaryosunu kaleme alıp baş rolünü üstlendiği 'Kuşatma Yedi Uyuyanlar' filmi, vatanı için her şeyi yapmaya hazır olan eski bir askerin, vatanı üzerinde oynanan oyunları bozmak için girdiği mücadeleyi konu ediyor.

Yönetmen: Utku Uçar

Senaryo: Ahmet Şafak

Oyuncular: Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Aslı Atıl, Sefa Zengin, Çağatay Akman, Mehmet Tokat, Can Beslen, Eda Etike, İbrahim Ethem Arslan, Hüseyin Çelikoğlu, Emin Ersin Sevindik, İsmail Ergin, Başar Uğur, Kayhan Yersiz

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Kuşatma Yedi Uyuyanlar

Yapımcı Firma: Küsena Film Yapım

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 04.10.2019



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Kaynak: InterSinema.com