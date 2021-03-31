Kuşadası Sanayi Sitesi'nde değişim devam edecek
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Kuşadası Sanayi Sitesi'nde değişim devam edecek

İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU - Haberler | Yerel

Kuşadası Sanayi Sitesi'nde değişim devam edecek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi esnafıyla gelenekselleşen simit-peynir kahvaltısında buluştu.

Kuşadası Sanayi Sitesi'nde değişim devam edecek

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sanayi Sitesi esnafıyla gelenekselleşen simit-peynir kahvaltısında buluştu. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak'ın da eşlik ettiği buluşmada Başkan Ömer Günel, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sanayi Sitesi esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak'ın da eşlik ettiği buluşmada Başkan Ömer Günel, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte alt ve üst yapı iyileştirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Sanayi Sitesi'ndeki yol yapım çalışmalarını 31 Mart Yerel Seçimlerinde henüz görevde değilken başlattığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteği ile çalışmaların tamamına yakını o dönemde bitti. Göreve geldikten sonra da eksik kalan yolların tamamlanması için büyük çaba sarf ettik. Yaz sezonu başlamadan Sanayi Sitesi'nde yine bir yol yapım ve bakım çalışması yapacağız. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na da bize her konuda destek verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayi esnafı ise gerek kent genelinde gerekse de Sanayi Sitesi'nde yürütülen çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirterek Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Sanayi Sitesi'nde değişim devam edecek
Kuşadası Sanayi Sitesi'nde değişim devam edecek
Kuşadası Sanayi Sitesi'nde değişim devam edecek
Kuşadası Sanayi Sitesi'nde değişim devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU

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