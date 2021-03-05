Kuşadası'nda vatandaşlar sahil bandına ve şehir merkezine akın etti
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Kuşadası'nda vatandaşlar sahil bandına ve şehir merkezine akın etti

05.03.2021 19:28 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:32
Kuşadası'nda vatandaşlar sahil bandına ve şehir merkezine akın etti

Aydın ilinin orta derece riskli sarı grupta yer almasıyla başlayan kontrollü normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sokaklara akın etti.

Aydın ilinin orta derece riskli sarı grupta yer almasıyla başlayan kontrollü normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sokaklara akın etti.

Sahil bandında yürüyen, kafelerde oturan vatandaşlar, kısıtlamalar sonrasında gelen yeni normalleşmeyle birlikte güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştılar.

Kafeteryalar ve lokantaların açılmasının yanında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakların da kalkması vatandaşları sevindirdi. Salgın döneminde zor günler geçirdiklerini belirten vatandaşlar, uzun süredir bu kararları bekledikleri belirterek, sahil boyunca güneşin ve güzel havanın keyfini yaşadılar.

Kuşadası'nın orta riskli grupta yer almasının avantaj olduğunu ancak bunun sürebilmesi için kurallara uymak gerektiğini belirten vatandaşlar, yeni kararlardan memnun olduklarını ancak salgın sürecinden kurtulmak için tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söylediler. - AYDIN

Kuşadası'nda vatandaşlar sahil bandına ve şehir merkezine akın etti
Kuşadası'nda vatandaşlar sahil bandına ve şehir merkezine akın etti
Kuşadası'nda vatandaşlar sahil bandına ve şehir merkezine akın etti
Kuşadası'nda vatandaşlar sahil bandına ve şehir merkezine akın etti
Kuşadası'nda vatandaşlar sahil bandına ve şehir merkezine akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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