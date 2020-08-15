Kuşadası'nda sokak hayvanları için mamamatikler hizmete girdi
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Kuşadası'nda sokak hayvanları için mamamatikler hizmete girdi

Kuşadası Belediyesi, sokaktaki can dostlar için kentin en işlek noktalarından biri olan Camikebir Mahallesi Sabucalı Sokağa Mamamatik yerleştirdi.

Kuşadası'nda sokak hayvanları için mamamatikler hizmete girdi
15.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:47

Kuşadası Belediyesi, sokaktaki can dostlar için kentin en işlek noktalarından biri olan Camikebir Mahallesi Sabucalı Sokağa Mamamatik yerleştirdi.Proje sayesinde vatandaşlar sokak hayvanlarını kolaylıkla besleyebilecek.

Hayvan dostu politikalarıyla kamuoyunda oldukça ses getiren Kuşadası Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlar için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Sabucalı Sokağa 1 Türk Lirası karşılığında 1 hayvanı besleyecek kadar mama veren "Mamamatik" yerleştirildi. Rutin temizlik ve bakımları Kuşadası Belediyesi tarafından sağlanan Mamamatik vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin kolaylıkla beslenmesini sağlayacak olan projeden elde edilen gelir yeni mama temininde kullanılacak. Önümüzdeki günlerde kentin 9 faklı noktasına daha yerleştirilecek olan Mamamatikler sokak hayvanlarına ayrıca temiz su da sağlıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mamamatik hizmetinin vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını belirterek "Kuşadası Belediyesi olarak en önemli görevlerimizden biri can dostlarımıza sahip çıkmak. Bu hedefle göreve geldiğimiz günden bu güne kadar değişik projeleri hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi, fayton faaliyetlerini sonlandırmamızdı. Bu proje ülke kamuoyunda da büyük ses getirdi. Birçok belediyeye örnek olduk. Hizmete soktuğumuz 'Haybulans' ile can dostlarımızın imdadına yetiştik. Hayvanlarımız için hayata geçirdiğimiz önemli bir diğer proje ise 'Can Dostlar Defin Yeri' hizmetiydi. Bu sayede yaşamını yitiren can dostlarımızı defnedebiliyoruz. Dostlarımızı koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde dahi unutmadık. Kentimizin farklı noktalarına her gün düzenli olarak mama ve su koyduk. Son olarak hayata geçirdiğimiz Mamamatik projesi vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyor. Mamamatik'e 1 Türk Lirası atarak sokak hayvanlarımızı besleyebiliyoruz. Bugün sadece Camikebir Mahallesi Sabucalı Sokak'ta bulunan Mamamatik'in sayısını önümüzdeki günlerde 10'a çıkartmayı hedefliyoruz. Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Uzun yıllardır Kuşadası'nda yaşayan hayvansever İsmail Tunçer (56) ise projeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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