Kuşadası'nda gastronomi ele alındı

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin (KUPAD) yeni yönetim kurulu ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in de eşlik ettiği buluşmada, Kuşadası'nda gastronomi turizminin geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusu ele alındı.

Türk mutfağını dünyaya tanıtmak ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1995 yılında kurulan KUPAD'ın olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda başkanlığa, Aydın Sürer seçildi. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, göreve yeni başlayan yönetim kurulu ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Buluşmaya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel,Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aziz Bostan ve dernek üyeleri de eşlik etti. Oldukça keyifli geçen kahvaltıdaKuşadası'na daha çok yerli ve yabancı turist çekilmesi için yöresel lezzetlerin etkili bir biçimde tanıtılması gerektiğine dikkat çekildi.

"Gastronomi turizmi canlanacak"

Kuşadası'nın deniz, kum ve güneş turizminin yanında gastronomi turizminde de Türkiye'ye örnek olabilecek bir kent olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, "Öncelikle KUPAD'ın yeni başkanı Aydın Süer ve ekibine başarılar dilerim. Kuşadası tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetler açısından da çok zengin bir yer. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde gastronomi turizmini canlandırmayı hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı