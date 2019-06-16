Annesini emen 40 günlük bebeğin kahreden ölümü
Kuşadası'nda emzirme sonrası soluk borusunun tıkanması nedeniyle hastaneye kaldırılan 40 günlük bebek hayatını kaybetti.
Kuşadası'nda emzirme sonrası soluk borusunun tıkanması nedeniyle hastaneye kaldırılan 40 günlük Sebahattin İsa Eravcı'yıbebek hayatını kaybetti.
EMZİRDİKTEN SONRA YATAĞINA YATIRDI
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Camiatik Mahallesi Yalçın Sokak'ta ikamet eden Eravcı çifti, 40 günlük bebekleri Sebahattin İsa Eravcı'yı acı bir olay sonrası kaybetti. Anne Hülya Eravcı, bebeği Sebehattin İsa Eravcı'yı emzirdikten sonra yatağına yatırdı.
NEFES BORUSU TIKANDI
Bu sırada bebeğin nefes borusunun tıkandığı fark edildi. Önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
40 günlük bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
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