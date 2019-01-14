Kuşadası Körfezi Beşik Gibi

Kuşadası Körfezi Beşik Gibi

AYDIN (İHA) – Kuşadası Körfezi'nde geçen 8 saat içerisinde en büyüğü 3.6 şiddetinde 13 ayrı deprem meydana geldi.

Kuşadası Körfezi Beşik Gibi

AYDIN (İHA) – Kuşadası Körfezi'nde geçen 8 saat içerisinde en büyüğü 3.6 şiddetinde 13 ayrı deprem meydana geldi.

Kuşadası Körfezi'nde bugün sabah sat 11.43'te meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki hafif şiddetli depremin ardından 19.52'ye kadar 13 ayrı sarsıntı kaydedildi. Meydana gelen depremlerin en şiddetlisi saat 19.24'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki orta şiddetli sarsıntı olarak kaydedildi. Yerleşim alanlarında çok hissedilmeyen depremler nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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