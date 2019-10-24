Kuruluş Osman dizisinin çarşamba günü yayınlanması için Sen Anlat Karadeniz yayından kaldırılıyor

24.10.2019 15:52

TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın, çarşamba günleri yayınlanmasını istediği dizi için Sen Anlat Karadeniz'in fişi çekildi.

FRAGMANLARI BİLE İZLENME REKORU KIRIYOR

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen ATV ekranında çok yakında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1.Bölüm 2.yeni fragman videosu yayınlandı. Her fragmanıyla izlenme rekoru kıran dizi, kanalda çatışmazlığa yol açtı.

KURULUŞ OSMAN İÇİN SEN ANLAT KARADENİZ'E FİNAL KARARI VERİLDİ

3 sezondur ATV ekranında çarşamba akşamlarına damga vuran Sen Anlat Karadeniz'in final kararı almasının ardından sosyal medyada Kuruluş Osman'ın çarşamba günü yayınlanacağı iddia edildi. Kasım ayının ikinci haftası 64. bölümle final yapması beklenen Sen Anlat Karadeniz'in ardından, gelecek çarşamba akşamı Kuruluş Osman ilk bölümünün yayınlanması tahmin ediliyor.