: Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan mantık hatası!

21.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:58

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Osman Bey'in yengesi Selcan Hatun obaya geri dönüyor.

KAYI OBALARI BİRLEŞİYOR

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Osman Bey ile Selcan Hatun arasındaki diyalog dikkat çekiyor. Selcan Hatun'un "Muradına erdin, kayı obaları birleşiyor" sözleri üzerine Osman Bey, "Gün gelecek cümle Oğuz obaları birleşecek" diyerek cevap verir.

Fragmanın sonunda Salvador'un Samsa'nın obasına baskın vereceğini öğrenen Osman Bey, "Alpler Samsa Çavuş'un obasına varalım. Gün hesap günüdür." diyerek Salvador'un kirli planına karşı harekete geçer.

ŞAŞIRTAN MANTIK HATASI

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey ile konuşan Selcan Hatun'un yaşlanmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir.

"OSMAN BENİ ÇİĞNEDİN, DEVLET DE SENİ ÇİĞNEYECEK"

Şeyh Edebali ile Osman Bey arasındaki bağı öğrenen Alişar, "Demek Osman'ın ateşini Edebali körükler. Biz de bu ateşi söndürelim ki sözümüz yerde kalmasın" diyor. Alişar, Osman Bey'in Prenses Sofya'yı alması üzerine, "Osman beni çiğnedin, devleti çiğnedin, devlet de seni çiğneyecek" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.

DÜNDAR BEY OSMAN BEY'E KARŞI HAREKETE GEÇİYOR

Osman Bey'e karşı cephe alan Dündar Bey ise, Osman Bey'in alplerini kafese gönderilmesini emrediyor. Boran Alp, Dündar Bey'in kararına, "Ateş'e körükle gidersin" diyerek tepki gösterir. Bu haberi öğrenen Osman Bey ise Bamsı Alp ile otağa baskın yaparak Dündar Bey ile karşı karşıya geliyor.

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