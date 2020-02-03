: Kuruluş Osman 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gündüz Bey ölüyor mu?

03.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:08

Beş sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Başrölünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey yeni bir cenge hazırlanıyor. Cenk sırasında Osman Bey ve alpler hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalıyor ve Gündüz Bey pusuya düşürülüyor.

Şeyh Edebali'nin Bala Hatun'a yönelik "Biz nefesimizi kesmeye mücadele etmeye çalışırken sen kimsin Bala?" sözleri dikkat çekiyor.

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