Kuruluş Osman 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gündüz Bey ölüyor mu?
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Kuruluş Osman 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gündüz Bey ölüyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 9. bölüm 3. fragmanı izleyiciyle buluştu. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Alişar ile Dündar Bey arasındaki diyalog dikkat çekerken, Gündüz Bey ve alpler pusuya düşürülüyor.

03.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:08
Kuruluş Osman 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gündüz Bey ölüyor mu?

Beş sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Başrölünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey yeni bir cenge hazırlanıyor. Cenk sırasında Osman Bey ve alpler hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalıyor ve Gündüz Bey pusuya düşürülüyor.

Şeyh Edebali'nin Bala Hatun'a yönelik "Biz nefesimizi kesmeye mücadele etmeye çalışırken sen kimsin Bala?" sözleri dikkat çekiyor.


Haber Videosu

: Kuruluş Osman 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gündüz Bey ölüyor mu?
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