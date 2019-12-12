Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanında dikkat çeken sahne: Osman Bey ve Dündar Bey karşı karşıya geliyor!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarıp obaya getiriyor. Fragmanın sonunda, Osman Bey ile Dündar Bey'in karşı karşıya gelmesi dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı...
12.12.2019 00:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:38
5 sezon boyunca yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Osman Bey, kaçırılan Bala Hatun'u kurtarıp obaya getiriyor.
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