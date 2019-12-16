Kuruluş Osman 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Osman Bey, Dündar Bey'e karşı harekete geçiyor

16.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:40

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına Edebali'nin, "Toprağı çömlek eden ateş, insanı kamil eden sabırdır oğul" sözleri damga vuruyor.

Yannis, "Dündar Bey olabilir ama Kayı Otağı'nda Osman'ın ruhu dolaşır. İşte bizim çıkış noktamışz yakılacak büyük bir fitne ateşidir" diyerek Kayılar'a karşı harekete geçeceğinin sinyalini veriyor.

DÜNDAR BEY OSMAN BEY'E KARŞI HAREKETE GEÇİYOR

Osman Bey'e karşı cephe alan Dündar Bey ise, Osman Bey'in alplerini kafese gönderilmesini emrediyor. Boran Alp, Dündar Bey'in kararına, "Ateş'e körükle gidersin" diyerek tepki gösterir. Bu haberi öğrenen Osman Bey ise Bamsı Alp ile otağa baskın yaparak Dündar Bey ile karşı karşıya geliyor.

Fragmanın sonunda Osman Bey'in "Bizim şehitlerimizin ardından Fatiha okunur, sizi hiç kimse hatırlamayacak!" sözleri ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.

KURULUŞ OSMAN'IN İLK FRAGMANINDA NELER OLDU?

Kuruluş Osman dizisinin 5. bölüm ilk fragmanı Osman Bey, kaçırılan Bala Hatun'u kurtarıp obaya getiriyor. Şeyh Edebali ile Osman Bey arasındaki bağı öğrenen Alişar, "Demek Osman'ın ateşini Edebali körükler. Biz de bu ateşi söndürelim ki sözümüz yerde kalmasın" diyor. Alişar, Osman Bey'in Prenses Sofya'yı alması üzerine, "Osman beni çiğnedin, devleti çiğnedin, devlet de seni çiğneyecek" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.

Fragmanın sonunda Osman Bey ile Dündar Bey arasındaki diyalog dikkat çekiyor. Dündar Bey'in "Bizi de mi hançerleyeceksin" sözüne Osman Bey, "Kansa kan" diyerek yanıt veriyor.