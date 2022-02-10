Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesindeki müşteriye bıçakla saldırdı - Haberler
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Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesindeki müşteriye bıçakla saldırdı

Haberler.com, Tuna Yüksel - Magazin
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Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi gibi dizilerde oynadığı rollerle tanınan Bahadır Ünlü, Beyoğlu'nda eşinin işlettiği kafede müşterilere bıçakla saldırdı. Eşiyle tartışan müşterilerin üzerine yürüyen Ünlü, bıçağın sapını defalarca müşterinin kafasına vurdu. Yaşananların ardından müşteri şikayetçi olmazken, sosyal medya hesabından tüm olayı anlatan Bahadır Ünlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünlü'nün serbest bırakıldığı öğrenildi.

Oyuncu Bahadır Ünlü, İstanbul Beyoğlu'nda eşinin işlettiği kafede bir olaya karıştı. 20 Ocak günü meydana gelen olay, iddialara göre kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında çıkan tartışmanın ardından yaşandı. Bahadır Ünlü, eline bir bıçak alarak eşiyle tartışan müşterilerin üzerine doğru yürüdü ve bununla da yetinmeyerek bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesindeki müşteriye bıçakla saldırdı

Yaşanan bu olayın ardından müşterinin şikayetçi olmazken Bahadır Ünlü'nün yaşananları kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Olayın videosunun paylaşılmasının ardından emniyet güçleri harekete geçerek oyuncuyu gözaltına aldı. Ünlü'nün emniyetteki işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesindeki müşteriye bıçakla saldırdı

Öte yandan geçtiğimiz yıl yaşanan olayda Bahadır Ünlü, eşinin işlettiği kafedeki yemeği beğenmeyen bir müşteriyi sosyal medya hesabından tehdit etmişti. "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki" diyen Ünlü hakkında dava açılmıştı.

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında Akvariom adlı İran-Türk ortak yapım bir filminde rol alarak başlayan Bahadır Ünlü, Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl, Şefkat Tepe, 20 Dakika, Bizim Okul, Çukur ve Ramo gibi dizilerde oynadığı ufak rollerle tanınıyor.

Tuna Yüksel
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Yorumlar (2)

Aykut Kalanoğlu:

Bu zamanda kimseyi darp etmeye ona buna kabadayılık etmeye gelmez ummadığın taş baş yarar bu müşteri şikayetçi olmamış fakat bir başka müşteriye aman dikkat ? 1 kişi bir bakmışsın daha sonra 11 kişi olarak geri dönmüş burası Turkey hindiler diyarı !

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ÖMER ÇELİK:

Zaten ufak biri İnsan demiyorum.Bile

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