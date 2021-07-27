Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali görenleri şaşırtıyor
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Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali görenleri şaşırtıyor

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Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya karakterinin kızı Meral'i canlandıran Müge Ulusoy'un son hali dikkatlerden kaçmadı. Geçen yılların ardından büyük değişim yaşayan Ulusoy, görenleri epey şaşırtıyor.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde usta oyuncu İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral'e hayat veren oyuncu Müge Ulusoy yıllar sonra ortaya çıktı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı.

İşte Müge Ulusoy'un son hali;

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali, görenlerin ağzını açık bırakıyor
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali, görenlerin ağzını açık bırakıyor
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali, görenlerin ağzını açık bırakıyor
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali, görenlerin ağzını açık bırakıyor
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali görenleri şaşırtıyor
Haber Yorumları (1)
HAİNKOXPER : hale çok şeytan bakıyor
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Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali görenleri şaşırtıyor - Haberler Magazin
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