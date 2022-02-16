Kurtlar Vadisi dizisi sosyal medyaya damga vurdu! HD olarak yeniden yayınlanınca trend oldu

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinin başında gelen Kurtlar Vadisi, izleyicileri tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin ilk bölümü, dizinin youtube kanalında tamamı HD olarak yeniden yayınlandı. 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan ilk bölüm, 19 yıl sonra yeniden yayınlanmasına rağmen sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girmeyi başardı.Trend listesinde yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin ilk bölümü, 2 gün içinde 250 bin izlenmeyi geçti. Hayranlarının yoğun ilgiyle karşıladığı birinci bölüm, 4.000'e yakın yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dizinin bölümlerinin HD olarak yayınlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları, bu gelişmeyi yoğun ilgiyle karşıladı. Kurtlar Vadisi izlemeye yeniden başladıklarını söyleyen hayranlar, HD olarak yayınlanan bölümleri "efsaneler ölmez, şekil değiştirir" yorumlarıyla karşıladı.

YENİDEN BAŞLAYACAK İDDİASI

Sosyal medyada bir süredir Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiaları gündeme geliyor. Ancak dizinin ekibi tarafından asla doğrulanmayan ve yalanlanan bu iddia henüz gerçeklik yansıtmıyor.

Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı İbo Show programında yeni bir dizi yazmaya başladığını ve bir dijital platformda sevenleriyle buluşacağını söylemişti.