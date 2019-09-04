Kürt İdris'in, Bülent Ersoy'un "Silahını ver" teklifine verdiği efsane yanıt

04.09.2019 11:11

Bir döneme damga vuran 'Kürt İdris' lakaplı İdris Özbir'le ilgili çok az bilinen bir detay yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

BÜLENT ERSOY'UN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMİŞ

Hayatı hakkında çok az şey bilinen İdris Özbir, ölümünden önce gazeteci Yüksel Şengül'le yaptığı bir röportajda hem kendisi hem de yeraltı dünyasıyla ilgili ilginç bilgilere yer vermişti. Gazeteci Şengül'ün "Yeraltı dünyasında sizi etkileyen bir olay oldu mu?" sorusuna Özbir, "Bülent Ersoy yiğittir. Eski zamanlarda Başkent Gazinosu'nda eğleniyoruz, yanımda iki profesör, üç milletvekili vardı. Polis mekana baskın yaptı. Bülent Ersoy yanıma gelip; 'Silahınız varsa verin saklayayım' dedi. Çok duygulandım, meftun oldum ona. 'Olsa da sana vermem' deyip teşekkür ettim" yanıtını vermişti.

İDRİS ÖZBİR KİMDİR?

İdris Özbir (Kürt İdris), 1937 yılında Kars'ta dünyaya gelmiştir. İstanbul'a geldiğinde bir kelime dahi Türkçe bilmiyordu. "Kürt" lakabıda buradan gelmektedir. 1970'li yılların başında İstanbul şehrine gelerek mafyalık bazında ufak tefek suçlar işleyerek adını biraz olsun duyurmuştur. 1980 yıllarında bodyguard'lık yani kulüplerde ve barlarda fedailik yaparak çeşitli mafya babalarıyla da tanışma imkanı bulmuştur. Ünlü mafya babalarından Dündar Kılıç ile sıkı bir dost oldukları bilinirdi. Bir süre sonra kendi mafya grubunu kurmaya karar vermişti.

1990 yılından sonra işlediği suçlarla adını mafya dünyasına iyice duyuran "Kürt İdris'' güvenlik güçleri tarafından da takip edilmeye başlandı. Kendisi yeraltı kariyerine, hazine arazilerini parselleyip satmaktan, çek-senet tahsilatı yapmaktan, kasten adam yaralamadan, adam kaçırma ve tehditten, ayrıca ulusrarası civaoksit kaçakçılığı gibi cezası yüksek tehlikeli işlerle uğraşmıştır.

Resmi kayıtlarda belirtilen başlıca suçları şunlardır:

- Suç örgütü yöneticiliği yapmak

- Silahla tehdit

- Çek-senet işleri

- Gasp

- Ufak çaplı silah kaçakçılığı

- Arazi mafyacılığı

İdris Özbir, İstanbul DGM'de görülen davada diğer sanıklarla birlikte yıldırma ve korkutma gücünü kullanarak çek – senet tahsilatı ile arazi ihtilaflarında aracılık yapmakla suçlanıyordu. 8 ay kadar cezaevinde yatan Özbir, 10 Nisan 2001 tarihinde suçsuz olduğu kesinleşince serbest bırakılmıştı. Kendisi mafya babalığını faal olarak devam ettirirken işlediği suçlardan dolayı tam 10 kez idam cezasıyla karşı karşıya gelmiştir.

İdris Özbir yargılanmaya devam ederken 2002 yılında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Özbir'in cenazesi ünlü mafya babalarına yakışır cinstendi. Şöyleki; Türkiye'nin önde gelen mafyaları, sanatçıları, politikacıları yani ülkenin en önde gelen şahısları cenazesindeydi.